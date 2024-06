È diventata virale l’immagine che testimonierebbe la presenza in Sardegna di un fiore denominato “gattino di Arixi”.

Come suggerisce il nome, la sua caratteristica principale è proprio quella di somigliare al muso di un gattino. In realtà si tratta di una immagine generata con l’Intelligenza artificiale.

Le condivisioni mostrano uno screen con la seguente didascalia: “Fiore del gattino di Arixi (Sardegna). Sboccia una volta ogni 20 anni. Certe volte la natura è proprio sorprendente!”.

Ma come spiegato dal sito di fact-checking Facta, si tratta di una fake news. “In botanica – spiegano i giornalisti – esiste il termine ‘gattino’ (o amento) per indicare un’infiorescenza unisessuale a forma di spiga, dallo stelo flessibile e dai fiori sessili e privi di petali o con involucri fiorali ridotti, ad impollinazione anemofila, ovvero che avviene tramite il vento. L’amento è caratteristico di tutto un gruppo di piante arboree che trae da esso il nome di Amentacee, come ad esempio il castagno, il salice e il platano. L’amento, o gattino, non ha le sembianze del fiore che stiamo analizzando. Non esiste infatti un ‘fiore del gattino di Arixi’ che sboccerebbe ogni 20 anni, né tantomeno un fiore come quello mostrato nel post in analisi. L’immagine in questione – conclude la redazione – è stata creata digitalmente”.

