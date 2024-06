Doppio appuntamento elettorale in Sardegna, che tra oggi e domani, è chiamata a votare per le comunali e le amministrative.

Il Campo largo ha funzionato per eleggere la prima presidente donna della Regione, dunque il modello è stato replicato anche per le amministrative con cui verranno rinnovati i sindaci e i consiglieri di 27 comuni su 377, per un totale di circa 415mila elettori. Cinque le città sopra i 15mila abitanti: Cagliari, Sassari, Alghero, Monserrato e Sinnai, dove è previsto un eventuale turno di ballottaggio il 23 e 24 giugno.

La sfida elettorale nel capoluogo sardo è tutta incentrata su Massimo Zedda contro Alessandra Zedda: il primo per il centrosinistra, la seconda per il centrodestra. L’ex sindaco cagliaritano dal 2011 al 2019, vide la riconferma nel 2016 senza passare dal ballottaggio, mettendosi alla testa di Sel e PD per guidare la città. In questo caso, però, si vorrebbe rilanciare l’intesa PD-M5s, così da dare un messaggio chiaro al governo e anticipare i prossimi appuntamenti elettorali. Le liste a supporto del Campo largo sono 10: Progressisti, Partito democratico, Sinistra futura, Partito socialista-Sardi in Europa, Orizzonte Comune, Movimento 5Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, A Innantis!, Cagliari Avanti, Cagliari che vorrei.

Il centrodestra, invece, punta sull’ex vicepresidente della Regione con la giunta di Christian Solinas, passata da Forza Italia alla Lega. Se eletta, sarebbe la prima donna a guidare il comune Cagliari. L’obiettivo è dare continuità al governo comunale dopo i cinque anni di Paolo Truzzu e dimostare al governo che la sconfitta subita alle ultime regionali è ormai da archiviare. Le liste a supporto di quest’ultima sono 7: Riformatori Sardi, Sardegna al centro 20Venti, Fratelli d’Italia, Lega-Anima di Sardegna-Pli, Alleanza Sardegna, Partito sardo d’Azione, Forza Italia

Gli altri candidati in corsa sono: Emanuela Corda di Alternativa, Claudia Ortu con Cagliari popolare-Alternativa di classe e Giuseppe Farris con CiviCa 2024).

Anche a Sassari si ripropone lo schema delle ultime regionali, con il M5s che punta su Giuseppe Mascia, nonostante non siano riusciti a inglobare alcune civiche nella coalizione. Per il centrodestra, invece, candidata il rettore Gavino Mariotti, sebbene diversi partiti centristi sostengono Nicola Lucchi, che si presenta in continuità con l’amministrazione uscente di Nanni Campus che nel 2019 aveva in coalizione anche i cinquestelle.

Per quanto riguarda Alghero, il centrosinistra punta su Raimondo Cacciotto, insieme ad alcune forze centriste, mentre Marco Tedde, esponente di Fi e già sindaco dal 2002 al 2011, è il candidato di centrodestra. Gli altri candidati sono: Mariano Brianda, appoggiato da tre liste civiche, e il consigliere comunale Giuseppe Palopoli della lista Sassari Svegliati.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it