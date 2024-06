Nella gremita Sala Anfiteatro della Regione, in via Roma a Cagliari, si è svolto giovedì 6 giugno il seminario sul nuovo Codice dei contratti pubblici, organizzato da Confservizi Cispel Sardegna.

L’iniziativa era patrocinata dalla Regione Sardegna, dall’Università degli Studi di Cagliari, dall’Ordine degli avvocati e dalla Fonservizi.

L’evento ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti delle istituzioni pubbliche e private, con i il capo di gabinetto della Regione, Luca Caschili, che ha portato i saluti della presidente Alessandra Todde. L’avvocato Matteo Pinna, presidente dell’Ordine degli avvocati di Cagliari, ha ricordato il ruolo importante dei loro iscritti su questa materia e l’importanza della formazione, per la quale gli avvocati presenti hanno ricevuto 3 crediti formativi.

Ha aperto i lavori l’avvocato Carlo Andrea Arba, presidente di Confservizi Cispel Sardegna, che ha espresso un sentito ringraziamento a tutti i partecipanti e ai relatori del seminario: “Questo incontro – ha detto Arba – è stato un momento prezioso di confronto e approfondimento su un tema che, a un anno dalla sua entrata in vigore, continua a necessitare di un’analisi costante e accurata. Oggi sono presenti i massimi esperti sardi che hanno esplicitato principi e temi della norma sugli appalti con chiarezza”. È stata l’occasione per omaggiare i nostri consociati e i partecipanti del libro scritto dall’avvocato Mattia Pani e dal dottore di ricerca Carlo Sanna.

E proprio durante il seminario, la professoressa Stefania Puddu, docente di diritto amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Cagliari, ha introdotto le sue considerazioni sul “Prontuario sugli Appalti Pubblici” redatto a due mani da Pani e Sanna. Questo volume, aggiornato a maggio 2024, è uno strumento utilissimo e di facile consultazione che mira a chiarire i procedimenti di gara e il contenzioso e illustra le problematiche procedurali e processuali e gli adempimenti connessi. Il libro è presente sul link.

La professoressa Francesca Pubusa, docente di diritto amministrativo presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Cagliari, è intervenuta sui principi del nuovo codice degli appalti pubblici, evidenziando l’importanza dell’interesse pubblico in rapporto ai principi di risultato, fiducia e buone fede affrontando costanti parallelismi con il D. lgs 50/2016 e il D. lgs 36/2023.

L’avvocato Mattia Pani, coordinatore dell’avvocatura regionale sarda, ha spiegato la responsabilità dei pubblici dipendenti alla luce del codice ed in ragione dello scudo erariale; inoltre il ruolo e la responsabilità del Rup (Responsabile Unico di Progetto) nel contesto del nuovo codice degli appalti. L’Avv. Pani ha richiamato le riforme precedenti, compresi il Decreto Semplificazioni e la Riforma Cartabia e ha spiegato con dovizia di particolari come si deve raggiungere l’obiettivo tante volte richiamato dal nuovo codice per promuovere l’efficienza amministrativa.

Il sostituto procuratore della Repubblica del Tribunale di Cagliari, Andrea Vacca, ha affrontato il tema dell’“Abuso d’ufficio e turbativa d’asta” dal punto di vista del pubblico ministero, approfondendo le fattispecie penali relative a questi reati e offrendo esempi pratici tratti dall’esperienza giudiziaria.

Carlo Sanna ha affrontato l’applicazione dell’intelligenza artificiale nelle procedure di gara. Nessuna intelligenza artificiale può sostituire l’uomo, il cui intervento è sempre necessario per legge. La norma non vieta l’utilizzo dell’IA e quindi all’uomo è rimesso il controllo in termini di conferma o smentita delle conclusioni dell’IA. Per poter utilizzare l’IA la stessa deve essere allenata a rendere una decisione con una motivazione discorsiva che soddisfi le caratteristiche previste per legge, la quale dovrà comunque essere ricontrollata dall’uomo.

La dirigente presso l’Università di Cagliari, Michela Deiana, ha approfondito il tema sulla tutela del lavoro e dei lavoratori nei contratti pubblici, nonché degli appalti strategici.

