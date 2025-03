Nuragus | Primo comune della Sardegna ad attivare servizio di teleassistenza per anziani e persone fragili

Il Comune di Nuragus è lieto di comunicare che domani, venerdì 7 marzo 2025, alle ore 18, nella sede Ex Esmas di via Regina Margherita, si terrà un incontro pubblico volto a presentare il “Servizio medico Inteligea H24”, un innovativo progetto di teleassistenza che intende rispondere alle crescenti richieste di supporto socio-sanitario da parte dei cittadini più fragili della comunità.

L’iniziativa, pensata principalmente per gli anziani e per le persone affette da patologie croniche, si inserisce in un contesto – quello sardo e, in particolare, dei piccoli centri – nel quale la carenza di medici di base rappresenta una criticità sempre più rilevante. Grazie alla collaborazione con il gruppo Inteligea, leader da oltre trent’anni nel miglioramento dei sistemi sanitari di tutto il mondo, il progetto offre soluzioni avanzate per la teleassistenza medica e la gestione delle emergenze, garantendo un servizio continuo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, che consente di affrontare emergenze sanitarie e monitorare costantemente lo stato di salute degli utenti.

Il sistema si avvale di dispositivi salvavita, come lo smartwatch SOS e il bottone SOS, forniti in comodato d’uso gratuito e connessi alla centrale medica operativa Inteligea. Questi dispositivi offrono una gamma completa di funzionalità avanzate per garantire sicurezza e assistenza immediata in caso di necessità. Oltre all’attivazione rapida dei soccorsi tramite il bottone SOS, includono:​ il rilevamento automatico delle cadute e la geolocalizzazione in tempo reale, per individuare con precisione la posizione dell’utente;​ il monitoraggio continuo dei parametri vitali, per una supervisione costante dello stato di salute. ​Sono dotati inoltre di un allarme perimetrale che segnala l’uscita da un’area di sicurezza predefinita, risultando un supporto prezioso per monitorare persone affette da demenza o Alzheimer. Grazie alla funzione vivavoce integrata, gli utenti possono comunicare direttamente con la Centrale Operativa senza necessità di un cellulare.Queste caratteristiche assicurano un supporto completo e tempestivo, offrendo tranquillità sia agli utenti che ai loro familiari.

Inoltre, gli utenti possono richiedere delle consulenze mediche mediante servizi di tele-consulenza e video-consulto disponibili in qualsiasi momento della giornata, garantendo un’assistenza immediata e qualificata. Un ulteriore punto di forza dell’iniziativa è rappresentato dalle chiamate periodiche di monitoraggio, effettuate dagli operatori, che contattano direttamente gli utenti per verificare il loro stato di salute e assicurarsi che non abbia bisogno di assistenza, offrendo così un controllo discreto ma costante.

«In un periodo in cui la difficoltà nel reperire medici di base si fa sentire con forza nei nostri piccoli centri – ha affermato Giovanni Daga, Sindaco di Nuragus – riteniamo fondamentale poter offrire alla comunità un servizio che garantisca assistenza costante e immediata. Il progetto che stiamo presentando rappresenta una risposta concreta a questa esigenza, migliorando la qualità della vita e fornendo una rete di sicurezza per la terza età, per chi vive da solo e per chi è affetto da patologie che richiedono un monitoraggio continuo».

L’incontro, aperto a tutta la cittadinanza, è rivolto in particolare ai familiari e ai caregiver che si prendono cura di persone anziane o con problemi di salute. Saranno presenti esperti che illustreranno nel dettaglio le modalità di adesione al servizio, le funzionalità dei dispositivi e i benefici per la comunità.

Info: giovanni.daga@gmail.com | silvia@inteligea.it