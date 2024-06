Terralba in lacrime per la morte di Daniele Fonnesu. Il 29enne ha perso la vita in un incidente in moto accaduto intorno alle 19,30 all’ingresso di Fluminimaggiore.

Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, il giovane era in sella di una moto di grossa cilindrata comprata di recente. Si è schiantato contro il guardrail in curva. Impatto fatale: il casco si sarebbe rotto.

I soccorsi sono stati inutili: quando arrivati, il ragazzo era già morto.

Fonnesu era dipendente della Sarda acque minerali e aveva lavorato in precedenza per Latte Arborea. Suo padre è molto noto: è un dipendente del Comune di Terralba.

Grande cordoglio sui social: centinaia i messaggi per ricordarlo. Era un appassionato di fotografia, pesca e moto: tanti hanno raccontato la sua appartenenza al gruppo di bikers della cittadina.

