La Polizia di Stato della Questura di Cagliari ha sottoposto a fermo di polizia giudiziaria altri due extracomunitari, di origini tunisine, ritenuti presunti autori di una tentata rapina aggravata avvenuta qualche giorno fa nei pressi di piazza del Carmine.

I fatti risalgono all’8 giugno, quando i due fermati avevano provato a strappare una catenina d’oro dal collo di un ragazzo minorenne.

Un episodio simile a quelli avvenuti negli ultimi due mesi nel quartiere Marina, che hanno visto come vittime sempre ragazzi minorenni, i cui autori, in quella circostanza di origini algerine, sono già stati assicurati alla giustizia la scorsa settimana, in una operazione portata a termine sempre dalla Polizia di Stato con la partecipazione dell’Arma dei Carabinieri.

Gli investigatori della 2^ Sezione della Squadra Mobile hanno condotto le indagini, anche attraverso l’esame dei i sistemi di videosorveglianza, hanno acquisito rilevanti elementi probatori a carico degli indagati, corroborati poi dal sequestro degli abiti usati durante il tentativo di rapina, rinvenuti nelle loro dimore. Nella serata di ieri l’epilogo delle attività.

Dopo essere stati rintracciati e bloccati sono stati accompagnati in Questura, dove, al termine di approfondimenti, sono stati dichiarati in stato di fermo e condotti nella casa circondariale di Uta, in attesa della convalida.

