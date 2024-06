Sarebbe responsabile di una lunga serie di incendi appiccati tra il 2019 e il 2023 nell’Oristanese, nella zona di Usellus. Tutti d’estate, nelle ore più calde della giornata.

Si tratta di un operaio di 21 anni, come accertato dalle indagini effettuate dal Corpo forestale.

Il giovane è stato arrestato ieri, proprio dal personale del Corpo forestale di Villaurbana e dal Nucleo investigativo dell’Ispettorato di Oristano, su disposizione del gip che ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per incendio aggravato e incendio boschivo aggravato.

I roghi appiccati dal piromane hanno causato incendi danni. Nel 2022, quello in località Turaci distrusse un bosco di sughere e macchia mediterranea. Ma non solo: il giovane è responsabile anche degli incendi divampati da Piraferta a Campu Sarais, da Meriagu a Turaci. Più di una volta, le fiamme hanno messo in pericolo il bestiame e le aziende agricole del territorio, minacciando anche il centro abitato.

Il 21enne frequentava la zona per motivi di lavoro. Col tempo, gli uomini della Forestale sono riusciti a recuperare gravi indizi di colpevolezza ai danni del giovane, indagato per diversi incendi e dunque arrestato ieri su disposizione del gip di Oristano e tradotto nel carcere di Massama.

