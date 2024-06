Avrà un girone di ferro la Torres nella prossima stagione di Serie C. I sassaresi sono stati confermati nel girone B, dove troveranno tante squadre attrezzate per puntare al salto di categoria.

La novità è l’inserimento del Milan Futuro, la seconda squadra dei rossoneri, al posto della Juventus NextGen. Ma ci saranno anche Ascoli, Perugia, Pescara, Entella, Spal e Gubbio.

Pertanto saranno settimane di grande lavoro per il sodalizio rossoblù, che – per parola del presidente Udassi – intende riprovare la corsa verso la promozione in Serie B.

