Il Consiglio di Stato ha dato il via libera al deposito di gas naturale liquefatto e dell’impianto di rigassificazione nel porto di Cagliari, a Giorgino, che verrà alimentato dalle navi gasiere. Respinto, quindi, il ricorso presentato dal comitato di quartiere Villaggio Pescatori.

Una situazione che preoccupa in particolare gli esponenti dell’associazione Difensori della natura, come rendono noto attraverso un comunicato.

“Noi come associazione Difensori della natura siamo molto preoccupati e ribadiamo un no convinto alla costruzione di questa opera folle alle porte della città di Cagliari. Avvertiamo con timore ma anche con rabbia il grave pericolo che incombe sullo storico villaggio e sulla città: in un luogo unico di Cagliari, tanto peculiare e rappresentativo sul piano storico, socio-culturale, turistico e di costume, l’incombente presenza dell’enorme rigassificatore a poche decine di metri dal borgo e a poche centinaia dal centro storico e commerciale di Cagliari appare follemente incongrua, fortemente invasiva, fonte di ulteriore grave inquinamento dell’aria nonché, in caso di incidenti, possibile causa di tragici eventi distruttivi. Mi auguro e mi auspico che la presidente Todde ed il sindaco Zedda, si attivino urgentemente per fermare questo ennesimo scempio ambientale”.

