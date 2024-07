Duro affondo della giornalista del Fatto Quotidiano, Selvaggia Lucarelli, nei confronti della stampa italiana che “da giorni sta rilanciando un video (non recente) di un minorenne che lancia un gattino giù da un dirupo”.

“Gesto orrendo (lo dico animalista quale sono per giunta)”, precisa subito Lucarelli sul suo profilo social X rilanciando un articolo della nostra testata. Poi aggiunge: “È stato denunciato. Questo ragazzino è stato individuato su tutti i social con nome e cognome, le sue foto sono state diffuse, è stato minacciato di morte, sono stati minacciati i suoi genitori. Idem per gli amici presenti nel video”.

“Avevo capito che bisognava dosare le forze, che i giornalisti hanno delle responsabilità nei confronti dei privati cittadini (figuriamoci se minorenni) blablabla, ma questo vale solo per chi vi sta sul c***o. Come sempre”, conclude secca la giornalista.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it