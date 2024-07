Il secondo rinforzo estivo del Cagliari è arrivato. Dopo Sebastiano Luperto anche Mattia Felici è arrivato in Sardegna e sarà da oggi al servizio di mister Davide Nicola.

Il giovane attaccante classe 2001 è atterrato ieri all’aeroporto di Elmas poco prima delle 22 ed è stato accolto da un gruppo di tifosi. “Kourfalidis e Ceppitelli mi hanno consigliato, mi hanno detto che Cagliari è la città più bella del mondo” ha detto ai cronisti presenti.

Da oggi Felici sarà subito al lavoro con la squadra. “Devo ancora parlare col mister. Spero di scendere subito in campo o in mattinata o nel tardo pomeriggio”. Felici arriva per 1 milione di euro versato dal club sardo alla Feralpisalò, più il prestito di Cavuoti.

