Settimana decisiva per Roberto Piccoli e Nadir Zortea. Il Cagliari ha l’accordo con l’Atalanta per entrambi i giocatori, con l’esterno alle visite mediche. In società c’è ottimismo e la fumata bianca è vicinissima.

Intanto il Cagliari pensa anche al mercato in uscita. Tra i giocatori che potrebbero partire c’è il giovane Davide Veroli, rientrato dal prestito al Catanzaro e attualmente sotto valutazione da parte del tecnico Nicola. Al momento si registra l’interesse di Parma e Sampdoria su tutte, ma Veroli ha anche altri estimatori dopo l’ultima positiva stagione in cadetteria.

Per lui l’ipotesi di un nuovo prestito sta prendendo quota, con il club rossoblù che esclude la cessione a titolo definitivo e considera il classe 2003 un prospetto per il futuro.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it