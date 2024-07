Un attacco molto duro e per certi versi sorprendente nei toni quello che il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, ha scagliato nei confronti di Alessandra Todde, presidente della Sardegna.

“Questa battaglia che non è una battaglia di ideali, di valori, di principi ma solo e squallidamente una battaglia politica per cercare di ottenere qualche misero consenso” ha dichiarato.

Sul tema è intervenuta anche la Cgil con una nota firmata dai segretari generali della Cgil Sardegna Fausto Durante e della Cgil Lombardia Alessandro Pagano.

“Nella discussione e nella polemica politica ci sono limiti che nessuno, men che meno chi ricopre importanti incarichi istituzionali, deve superare e i toni volgari e sguaiati con cui il presidente della Regione Lombardia ha attaccato la presidente della Sardegna Alessandra Todde vanno oltre quei limiti. Si può non essere d’accordo con la scelta della maggioranza di governo in Sardegna di promuovere il referendum sull’autonomia differenziata. Ciò che è intollerabile è che si qualifichi questa scelta come battaglia squallidamente politica per ottenere qualche misero consenso”.

