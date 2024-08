Incontro a Tempio questa mattina tra l’assessore Armando Bartolazzi e i 26 sindaci del distretto sanitario della Gallura. Insieme all’assessore anche il vice presidente della Giunta, Giuseppe Meloni, e il consigliere regionale del M5s Roberto Li Gioi.

“È stato un incontro proficuo e ricco di spunti, durante il quale l’assessore ha avuto modo di esporre nel dettaglio la sua visione e il progetto della Giunta per il rilancio della sanità in Sardegna” fa sapere la Regione in una nota. I sindaci “hanno chiesto a gran voce azioni immediate sulle varie emergenze presenti sul territorio, azioni peraltro già in parte avviate come ad esempio l’impiego degli specializzandi e dei medici in quiescenza nei pronto soccorsi isolani”. L’incontro si è quindi concluso “con l’impegno di reciproca collaborazione tra sindaci e assessorato per il bene dei pazienti sardi e dei turisti che visitano il territorio”.

Tuttavia permangono le difficoltà nell’immediato, tra le tante quella che riguarda il Pronto Soccorso di Olbia, sorretto da soli due medici in servizio per circa 200 accessi al giorno. Anche sulla questione l’assessore ha promesso un intervento di rafforzamento dell’organico.

