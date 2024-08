Un’autovettura ha preso fuoco lungo la strada statale 125, all’altezza del Km 290, intorno alle 11 del mattino. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco che hanno spento l’incendio e messo in sicurezza il tratto di strada.

La proprietaria del veicolo è riuscita ad interrompere immediatamente la marcia, lasciando il veicolo in mezzo alla carreggiata. La parte caratterizzata dall’evento è rimasta bloccata per circa mezz’ora. Sul posto si è recata anche la Polizia Locale e l’ANAS per effettuare i rilievi di competenza e ripristinare la normale circolazione del traffico e del manto stradale.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it