Alfonso Greco, allenatore della Torres, ha parlato in vista dell’esordio nel campionato di Serie C contro la Vis Pesaro: “Le prime partite sono sempre particolari e complicate, anche perché non si conoscono bene gli avversari. Anche se la Vis Pesaro la conosciamo dagli anni scorsi”.

Sulla prima gara della stagione: “Mi aspetto una partita difficile, non so che atteggiamento avrà la Vis Pesaro ma noi dovremo essere concentrati noi stessi. Questa è la chiave per la vittoria, voglio una formazione pronta ad adattarsi a qualsiasi situazione”.

Sulla squadra rossoblù: “Si inizia a fare sul serio e noi dovremo essere bravi ad essere cattivi e sporchi nell’approccio al campionato. Vogliamo fare un calcio propositivo pur sapendo di poter rischiare qualcosa, ma vogliamo mettere sempre in campo le nostre idee”.

