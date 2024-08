La Torres debutta molto bene nella prima giornata di Serie C, girone B. I rossoblu hanno superato per 3-0 la Vis Pesaro grazie ai gol di Antonelli, Fischnaller e Masala.

Una gara a senso unico per i sassaresi, che hanno dominato l’avversaria, rimasta molto schiacciata nella propria metà campo in attesa di ripartire in contropiede. Il vantaggio al 44’ con Antonelli ha sbloccato l’impasse, e reso più semplice la sfida per gli uomini di Greco.

Sempre sulla corsa di Varela è arrivato anche il raddoppio col solito implacabile Fischnaller. Nel finale è uscita fuori la formazione ospite, con qualche occasione. Ma nulla di realmente pericoloso. Tanto che Masala ha messo fine ad ogni discorso col 3-0.

