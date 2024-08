Oggi chiude il calciomercato in Serie A e oggi si decide anche il futuro di Gianluca Gaetano. Il Cagliari nelle ultime ore ha raggiunto l’intesa per il ritorno del fantasista in Sardegna e si stanno limando i dettagli dell’accordo con i partenopei.

Salvo sorprese sarà quindi Gaetano il colpo principale di questo finale di mercato, anche se il club rossoblù non ha rinunciato a guardarsi intorno. Nelle ultime ore infatti si è scaldata la pista Okereke della Cremonese per l’attacco, mentre è quasi fatta per il portiere Silvestri dell’Udinese.

Restano però delle incognite in uscita, con Wieteska che piace all’Udinese stessa e Makoumbou su cui resta vivo l’interesse del Sassuolo.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it