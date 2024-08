Incidente ieri sera sulla Provinciale 16 a Sinnai. Due auto, un fuoristrada Mitsubishi Pajero e una Bmw, si sono scontrate frontalmente all’incrocio che porta alla frazione di Tasonis per circostanze ancora da accertare. A bordo della Bmw c’erano anche bambini che non sono però rimasti feriti.

Due donne invece sono rimaste ferite in maniera più seria, ma non risultano in pericolo di vita. Entrambe sono state soccorse e trasportate in ospedale dalle ambulanze del 118. Sul posto anche i Carabineri e i Vigili del fuoco.

