Dopo i primi due pareggi, maturati con Roma e Como, il Cagliari domani pomeriggio sarà nuovamente in campo per affrontare il Lecce.

La gara sarà valida per la terza giornata di campionato e di fatto sarà la prima trasferta della stagione dei rossoblù. Motivo per cui anche per il tecnico Davide Nicola c’è curiosità per capire come la squadra affronterà il match.

Sul Lecce: “È una squadra che ormai sono un po’ di anni che dimostra di avere le idee chiare, quest’anno ha introdotto alcuni giocatori nuovi grazie al buon lavoro del direttore Corvino. A Lecce abbiamo la curiosità di andare a fare la prima gara in trasferta di questo inizio di stagione. Per me è motivo di grande curiosità perché vogliamo dimostrare le nostre qualità in un campo diverso, davanti ad un pubblico diverso”.

Sullo stato di forma della squadra: “In realtà noi siamo tutti al top per il momento che stiamo attraversando individualmente. Mina e Palomino stanno crescendo da un punto di vista fisico. Ci sono giocatori come Viola che sta sopportando bene i carichi di lavoro. Loro non hanno ancora la resistenza degli altri. Stanno tutti bene per il tempo che si stanno allenando e sappiamo di poter contare su di loro”.

Su Gaetano: “Non saprei risponderle perché non parlo di mercato prima della partita che mi interessa e non so perché in questo momento non ci sono state riunioni con la società, visto che sono impegnato a preparare questa partita”.

