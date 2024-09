L’Olbia Calcio ha deciso di supportare al meglio Cristian Totti dopo gli insulti e il bodyshaming di cui è stato fatto oggetto nella prima uscita ufficiale della stagione. Al suo fianco ci saranno infatti un nutrizionista e uno psicologo, secondo quanto riporta Gallura Oggi.

Il figlio di Francesco Totti e Ilary Blasi è assunto agli “onori” della cronaca in seguito alle tante critiche ricevute durante la gara di Coppa Italia tra Olbia e Ilvamaddalena. In particolare i tifosi si sono soffermati con molta cattiveria e sarcasmo sulla sua forma fisica, ancora deficitaria.

“Quando è arrivato pesava di più di quello che pesa adesso, circa 88 kg. Di costituzione tende a ingrassare, come il padre. Ha ottime qualità ed è molto in gamba. La colpa è quella di essere il figlio di Francesco Totti e Ilary Blasi, per questo viene trattato a pesci in faccia. Lui pensa solo a fare il calciatore, si allena tutto il giorno e posso solo parlarne bene. Ci vorrà del tempo per vederlo nelle condizioni giuste” ha spiegato Ninni Corda a Sportitalia, direttore tecnico del club.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it