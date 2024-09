Troppo gravi le ferite riportate nel violento incidente stradale avvenuto la scorsa notte a Orune: la piccola comunità dice addio a Fiorella Monni.

La donna, per cause ancora da accertare, aveva perso il controllo dell’auto che guidava lungo la strada provinciale 389. Finendo fuori strada e schiantandosi contro un albero.

Estratta dall’auto, è stata trasportata in codice rosso in ospedale. Ma per lei non c’è stato nulla da fare.