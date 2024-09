Il direttore sportivo del Cagliari Nereo Bonato è intervenuto questo pomeriggio in conferenza per tracciare un bilancio della sessione estiva di calciomercato conclusasi recentemente.

Sul mercato: “Abbiamo lavorato in tutti i reparti, in modo particolare in difesa dove abbiamo portato fisicità, esperienza e cattiveria agonistica con Luperto e Palomino. Abbiamo portato esperienza e quantità a centrocampo con Marin e Adopo, abbiamo potenziato gli esterni con Zortea e Felici e davanti abbiamo inserito Piccoli che è un profilo che a Cagliari può trovare la situazione ideale per rendere al meglio”.

Sull’obiettivo: “Complessivamente credo che la rosa sia attrezzata per raggiungere la salvezza. Siamo all’inizio di un ciclo, c’è bisogno di lavorare tanto e dobbiamo essere bravi a cercare di diventare squadra prima possibile”.

Su Cagliari-Napoli: “E’ una partita difficile e allo stesso tempo stimolante. Sappiamo che il Napoli ha iniziato un percorso nuovo dopo l’annata sottotono dello scorso anno, hanno fatto grandi investimenti e dopo la prima partita a Verona si sono ripresi nelle due gare casalinghe. Verranno qua per ottenere il massimo, noi dobbiamo essere bravi a portare la nostra crescita in campo”.

