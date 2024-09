Il Cagliari ha giocato col Napoli con coraggio, secondo Davide Nicola. Il tecnico rossoblù vede i lati positivi anche nella tremenda sconfitta patita contro i partenopei. Ecco le sue parole a Sky.

Sulla prestazione col Napoli. “Se uno vede il risultato, uno pensa che non abbiamo fatto nulla. Non è stato così. Per 65 minuti abbiamo prodotto gioco e occasioni. Poi loro ti puniscono. Io sono soddisfatto, la squadra sta facendo quello per cui stiamo lavorando. Di certo dobbiamo evitare i cali d’attenzione”

Il Cagliari non segna. “Conto di far quadrare l’attacco. Abbiamo fatto delle scelte nel mercato, vogliamo portarli ai numeri che vogliamo noi. Hanno un percorso di crescita da fare”

Come ha visto il Cagliari. “Io vedo una squadra che gioca con coraggio. Quando prendi quattro gol, poi cambia la percezione. Credo ciecamente nella squadra, arriveremo a fare ciò che meritiamo. Molti di loro devono ancora crescere. Il lavoro dirà che abbiamo delle qualità”.

