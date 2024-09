Nel corso della riunione della Giunta regionale, l’assessore all’igiene, sanità e assistenza sociale Armando Bartolazzi ha posto l’accento sul programma sperimentale avviata dalla regione Sardegna denominato “Nidi gratis”.

L’obiettivo è quello di garantire a tutte le famiglie la possibilità di conciliare al meglio i rapporti vita-lavoro, abbattendo la retta per la frequenza nei nidi e micro-nidi pubblici e privati.

Una proposta portata avanti dallo stesso assessore Bartolazzi, il quale ha ottenuto conferma da parte della Giunta del mantenimento del programma.

“Le economie relative al periodo 2020 – 2021 – ha precisato l’assessore Bartolazzi – sono circa 4.900.000 euro. Non li stiamo stanziando, li stiamo riprogrammando. I comuni li avevano già, ma non li potevano spendere per le stesse finalità”.

“Restano, quindi, nelle disponibilità dei Comuni – ha affermato l’assessore della sanità – euro 4.900.000 di fondi non spesi nelle annualità 2020 e 2021 per essere utilizzati per implementare la misura Nidi Gratis”.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it