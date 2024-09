Il Cagliari crede nel futuro di Kingstone Mutandwa. Il classe 2003 nativo dello Zambia ha rinnovato il proprio contratto con il club sardo fino al 2028.

Kingstone è arrivato in Sardegna nell’estate del 2023 e ha esordito con la Primavera il 2 settembre per poi entrare da subito nell’orbita della prima squadra. Il 3 marzo 2024 l’esordio in Serie A nella vittoria per 1-0 a Empoli, chiamato da Ranieri nei minuti finali con il risultato ancora in bilico. Il primo gol in Serie A è invece arrivato il 23 maggio scorso, in Cagliari-Fiorentina, dove ha segnato con uno splendido tiro da fuori area.

L’11 giugno è arrivato anche il suo debutto con la Nazionale maggiore dello Zambia, nella sfida di qualificazione ai Mondiali contro la Tanzania. Ora è stabilmente con la prima squadra del Cagliari e in questa stagione ha totalizzato fin qui 2 presenze.

