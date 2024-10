Nella mattinata odierna, intorno alle ore 11:30, i militari della Stazione dei Carabinieri di Villasimius sono intervenuti sulla S.P. 19, in località Su Lillu, direzione Villasimius, per un sinistro stradale autonomo. L’incidente ha coinvolto una turista tedesca di 65 anni, alla guida della sua autovettura Suzuki Vitara.

Per cause ancora in corso di accertamento, la conducente avrebbe perso il controllo del veicolo, che è andato a urtare il guardrail dell’opposto senso di marcia per poi ribaltarsi al bordo della strada. La donna è stata soccorsa dal personale del servizio 118 e trasportata in codice rosso presso il Policlinico di Monserrato. Nonostante la gravità dell’incidente, la turista non è in pericolo di vita.

I Carabinieri proseguono gli accertamenti per chiarire la dinamica del sinistro.

