Sono state oltre 120 ieri sera le richieste d’intervento alla sala operativa del comando provinciale dei Vigili del fuoco di Oristano. Il forte maltempo che ha investito il territorio ha causato grossi allagamenti e disagi, sia al traffico che nelle abitazioni private.

A Cabras una famiglia è stata evacuata dalla loro abitazione a causa del tetto non sicuro. Problemi anche a Oristano centro, con allagamenti registrati soprattutto nella zona del Foro boario, in via Umbria, viale Repubblica, via Versilia, via Mazzini e viale Rockfeller.

Nel sottopasso di viale Marconi poi il grosso allagamento ha causato il guasto di un’auto, rimasta ferma sulla carreggiata causando un ulteriore tappo fino alla rimozione.

