Sant’Anna Arresi è una comunità scossa dalla morte di Mara Pisano, la giovane di 37 anni rimasta gravemente ferita lo scorso 20 maggio nel corso di un tremendo incidente stradale.

La donna era rimasta coinvolta in un incidente dove la Panda in cui era passeggera si era scontrata con un pullman dell’Arst sulla 195. Subito erano arrivati i soccorsi ed era stata trasportata con urgenza all’ospedale Brotzu di Cagliari. Qui era stata ricoverata in Rianimazione.

Negli ultimi mesi era stata trasferita a Oristano in un centro di riabilitazione. Oggi il suo cuore non ha retto ed ha smesso di battere.

