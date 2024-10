Jack Grealish una delle icone del calcio britannico per via della sua gentilezza, del suo carattere e soprattutto per le sue qualità in campo.

Il giocatore del Manchester City però si sta facendo conoscere anche per le sue attività fuori dal campo, essendo molto seguito dai tabloid britannici sia per il suo stile che per la sua relazione con Sasha Attwood.

Il Sun, in particolare, ha sottolineato come i due dopo la nascita della figlia stiano diventando i nuovi “Posh and Becks“, ovvero Victoria e David Beckham.

Nel ripercorrere i momenti cruciali della loro relazione, il quotidiano britannico si è soffermato anche sulle vacanze della coppia che nel corso dell’estate e degli anni ha visitato luoghi molto lussuosi.

Tra questi c’è anche la Sardegna: dopo la mancata convocazione di Southgate per lo scorso Europeo, la coppia ha deciso di trascorrere alcune delle proprie vacanze nell’isola.

Una destinazione di cui i due si sono innamorati, come testimoniato dalle foto pubblicate sui social. In particolare, il giocatore aveva documentato alcune delle sue corse mattutine con il mare come sfondo, mentre la fidanzata ha voluto condividere anche qualche altro scatto.

Insomma, non tutte le esclusioni vengono per nuocere.

