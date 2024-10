Coach Markovic aveva chiesto ai suoi di sistemare la difesa dopo i 197 punti subiti nelle prime due gare di campionato: detto fatto e Napoli dominata dalla Dinamo 94-76.

Primo successo in questa Lega Basket A per i sassaresi che hanno così dato un seguito rispetto a quanto si era visto in settimana a Lisbona.

Grande gara corale per la squadra sarda, guidata tra tutti dal duo Bendzius-Fobbs, autori rispettivamente di 18 e 21 punti.

La partita

Inizialmente sembra di essere davanti ad una partita piuttosto bloccata: entrambi gli attacchi lavorano bene, ma non riescono a concretizzare a canestro. Se Napoli però si fa preferire per i rimbalzi offensivi conquistati, è la Dinamo che piano piano trova il bandolo della matassa.

Bendzius e Fobbs, su tutti, cominciano a convertire le triple e i sassaresi volano fino ad un massimo vantaggio di +14 sul 26-12. Napoli invece sembra non riuscire a sbloccarsi e rimane a secco per quasi 2′. I biancoblù ringraziano e alla fine chiudono sul 28-16 con un reverse lay-up di Renfro, su un assist clamoroso di Bibbins.

Nel secondo quarto Napoli si scuote e parte forte, addirittura con un parziale di 7-0 che gli consente di dimezzare lo svantaggio complessivo. Nonostante i campani si avvicinino fino al -5, sul 33-28, la Dinamo mantiene la concentrazione giusta e riesce a replicare al momento opportuno.

Le triple di Cappelletti, Fobbs e le giocate di Bendzius mandano in tilt la difesa napoletana che nel finale vede svanire i risultati delle proprie fatiche. Si va infatti all’intervallo lungo sul 50-38.

Nel terzo quarto Sassari dilaga e Napoli crolla. I campani non smuovono il proprio punteggio per quasi 6′ e allora i sardi ne approfittano per infilare un parziale di 13-0, sfruttando gli assist capolavoro di Bibbins.

Markovic decide di gestire la gara e dà pieno compimento alle rotazioni, che vedono anche l’ingresso di Trucchetti. Occasione sfruttata dal classe 2006 che trova i primi punti in questo campionato di LBA con la tripla che porta la Dinamo sul +30 (72-42).

Anche Renfro sale in cattedra con una giocata-show su assist di Cappelletti, mentre Napoli continua a fare una grandissima fatica in attacco. Allora il parziale complessivo del penultimo quarto recita un eloquente 77-45.

I campani non ci stanno e tornano sul parquet nell’ultima frazione con l’intenzione di provare almeno a rimettere in discussione la gara. Proposito che trovano piena concretezza, perché stavolta è la Dinamo a rimanere a secco per oltre 4′ e gli ospiti accorciano fino al -19 (79-60).

Tuttavia, si tratta solo di falsi timori. Bibbins prima si sblocca con un libero e poi anche dal campo, regalando una tripla che dà il La per la volata finale. La Dinamo si impone su Napoli per 94-76.

