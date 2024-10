In Italia il 7,6% della popolazione rinuncia a curarsi per problemi economici, a causa delle lunghe liste di attesa o per difficoltà di accesso, anche territoriale, ai servizi.

In questo la Sardegna è maglia nera con i più alti tassi di rinuncia già nel 2019 (11,7%), nel 2023 arrivati al 13,7%, pur avendo parzialmente recuperato il livello più elevato mai raggiunto da una Regione, ossia il 18,3% del 2021.

Male anche i tempi di attesa per gli interventi in classe A per tumore alla mammella: il report evidenzia un dato sotto soglia sia il numero di interventi eseguiti in classe A sia il rispetto dei tempi previsti (30 gg).

Non va meglio per i tempi di attesa al Pronto soccorso. Sulla base dei di Agenas e delle segnalazioni ricevute da Cittadinanzattiva nei servizi di emergenza-urgenza della Sardegna le attese arrivano anche a 184 minuti per i codici bianchi e sono l’8,4% i cittadini isolani che non riescono a raggiungere entro 30 minuti un servizio di pronto soccorso.

