Quarta vittoria consecutiva in Fiba Europe Cup per la Dinamo Sassari, secondo successo ai danni di Dnipro nel giro di due giorni. 98-55 il risultato finale, in una gara mai stata in discussione.

Decisivo il secondo quarto di gara, quando la banda di Nedad Markovic ha messo il turbo e solcato una distanza siderale. Al primo riposo 51-29: troppo forte la Dinamo, con Veronesi, Tambone e Cappelletti sugli scudi.

Con questa vittoria, Sassari si trova ora ad un passo dal passaggio del turno nelle Final 16.

