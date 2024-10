I lettori di Cagliaripad preferirebbero vedere i Negramaro sul palco di piazza Yenne per il Capodanno 2025 a Cagliari. È il risultato del sondaggio che il nostro giornale ha effettuato su Instagram, al quale hanno partecipato centinaia di lettori.

I Negramaro sono stati i più votati col 45%. Seguono Elisa, Brunori Sas, Tony Effe, Cesare Cremonini, Salmo, Max Pezzali, Vinicio Capossela, Annalisa e per ultima Laura Pausini.

Chi verrà scelto per il Capodanno cagliaritano? Il bando è in corso, con 300 mila euro a disposizione per un evento diffuso in varie piazze.

