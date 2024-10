Pur non essendo stato diramato un bollettino di allerta meteo per l’area di Cagliari, il Comune del capoluogo ha voluto comunque suggerire importanti prescrizioni ai propri cittadini.

“La Protezione civile regionale ha emesso un bollettino di vigilanza meteorologica per domani, sabato 26 ottobre 2024. Anche nell’area di Cagliari saranno possibili precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale isolato, con cumulati localmente moderati, nella seconda parte della giornata, e vento forte” si legge in una nota.

“Sebbene per il capoluogo di Sardegna non sia stato diramato un bollettino di allerta meteo, l’Amministrazione comunale invita le cittadine e i cittadini a prestare la massima prudenza, con particolare riguardo per il territorio della Municipalità di Pirri, una zona soggetta a fenomeni di allagamento”.

Dal Servizio di Protezione civile del Comune di Cagliari arriva dunque un avviso con le principali norme di comportamento da seguire per ridurre i rischi, in particolare per la serata di oggi “si raccomanda alla comunità residente di evitare di parcheggiare nelle seguenti vie: Balilla (dalla piazza Italia sino alla via Dandolo) e traverse; Italia; Dolianova; Sinnai; Settimo; Mara; Donori; Santorre Di Santarosa; Confalonieri; Ampere”. Inoltre “le automobili parcheggiate in queste aree potranno essere trasferite nel parcheggio della piscina di Terramaini di via Pisano, per prevenire danni derivanti da possibili allagamenti”.

L’Amministrazione comunale di Cagliari e il Servizio di Protezione civile continueranno a monitorare la situazione e a fornire aggiornamenti in caso di evoluzioni meteorologiche significative.

