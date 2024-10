“Abbiamo dato tutto, senza abbatterci dopo essere rimasti in 10. L’approccio alla partita è stato giusto, stasera abbiamo cercato di restare in gara e questo risultato non può e non deve demoralizzarci”. Tiene la testa alta Paulo Azzi dopo la sconfitta per 2-0 del Cagliari contro l’Udinese.

I rossoblù hanno cercato di resistere nonostante l’inferiorità numerica, ma non sono riusciti a rientrare in partita dopo lo svantaggio iniziale firmato Lucca. “Martedì ci aspetta subito il Bologna e davanti al nostro pubblico dobbiamo riscattarci. Mister Nicola ha un gioco che aggredisce gli spazi, mi sto applicando per rendermi utile alla squadra sotto questo aspetto. Analizzeremo ciò che è successo, dobbiamo guardarci allo specchio per capire cosa non è andato nel verso giusto”.

