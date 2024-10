Alle 18.30 il Cagliari scenderà in campo per affrontare il Bologna, nel match valido per la decima giornata del campionato di Serie A.

Tanti i doppi ex della sfida, soprattutto del passato, tra cui anche Robert Acquafresca che in Sardegna ha scritto pagine importanti della sua carriera.

L’ex attaccante ha rilasciato un’intervista ai microfoni di TuttoCagliari.net in cui ha presentato la sfida di questo pomeriggio: “Nel calcio, a meno che non vi siano grosse e sostanziali differenze tra una squadra e l’altra, non c’è mai un favorito”.

“Per stasera però una cosa è certa – conclude l’ex attaccante – il Cagliari avrà una grandissima voglia di rifarsi dopo il brutto stop di Udine. E i sardi, in casa, hanno sempre una marcia in più…”.

