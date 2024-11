Smaltita la sconfitta col Bologna, il Cagliari è pronto a rituffarsi nel campionato. Lunedì alle 20:45 la sfida con la Lazio all’Olimpico che dovrà essere terreno di riscossa dopo gli ultimi due stop. Davide Nicola ha presentato così la partita in conferenza stampa.

Il confronto con la Lazio. “Andiamo in uno stadio motivante, contro una squadra in un grande momento di condizioni e con grandi giocatori. Dovremo fare una gara di alto livello tecnico ed emotivo. Dovremo essere bravi a limitarli e giocare noi. Incontriamo un avversario con valori ma vogliamo dimostrare competitività. Credo che si possa migliorare alzando l’asticella”.

Sul rientro di Pavoletti. “Giocatore esperto che sa anche dosarsi le energie pur non risparmiandosi. Era fermo un mese e mezzo, non è poco, ha perso qualcosa ma si impegna sempre. Magari non ha o 90 minuti, ma come Lapadula sta lavorando in maniera convinta”.

Sulla mancanza del gol. “Li trovi solo se crei. Da qui a riuscire a segnare creando poco, sta nella precisione e nella consapevolezza dei ragazzi. C’è chi segna di più, chi di meno, ma questo vale per tutti. La fiducia nei miei ragazzi è massima”.

