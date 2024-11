Filippo Vidili è stato ucciso per errore, nelle campagne di Sedilo, durante una battuta di caccia. Per far luce sull’accaduto, la Procura di Oristano ha disposto l’autopsia e iscritto sulla lista degli indagati il suo compagno di battuta.

Secondo le prime indagini della Procura, la vittima è stata raggiunta da una fucilata esplosa durante la caccia. I colpi sparati sarebbero stati tre in tutto: uno ha preso la preda, uno finito su una roccia e uno ha colpito l’addome di Vidili.

Accortisi del grave incidente, sono stati allertati i soccorsi con grande tempestività ma non c’è stato nulla da fare.

Le armi usate sono state poste sotto sequestro e dovranno essere effettuate le perizie, in particolare sul fucile che ha esploso il colpo mortale.

