L’arbitraggio di Ayroldi in Lazio – Cagliari ha suscitato un grande eco negativo nella opinione pubblica sportiva nazionale. L’eccessivo protagonismo in una gara tranquilla ha portato tanti errori, soprattutto ai danni dei rossoblù.

Sul suo comportamento ha dato un pensiero poco tenero anche Stefano Agresti, vicedirettore della Gazzetta dello Sport, in diretta su Radio Radio.

“Un tempo un rigore del genere non lo avrebbero mai dato. I due giocatori arrivano insieme sul pallone. La seconda ammonizione a Yerri Mina è assurda: in un mondo normale l’arbitro sta a casa per due mesi. Ayroldi non vede l’azione perchè è girato di spalle, vede il laziale per terra che fa quello che fanno in tanti oggi, ovvero viene sfiorato e si butta a terra come se fosse stato colpito da un pugno. Non puoi dare rigore contro, poi due espulsioni. Dai è una cosa che non si fa”.

