Una variazione di bilancio da un milione e 600mila euro per favorire l’occupazione con l’attivazione dei nuovi cantieri Lavoras a Sassari. L’ha deciso la giunta comunale su proposta dell’assessore del Bilancio, Giuseppe Masala.

Si tratta di un finanziamento regionale dedicato, recepito con celerità dagli uffici finanziari così da liberare subito le risorse, consentire l’avvio delle procedure e attivare le opere che la giunta guidata dal sindaco Giuseppe Mascia, titolare della delega alle Risorse umane, ha già stabilito.

L’esecutivo, in base alle indicazioni dei settori, ha individuato gli interventi finanziabili e cantierabili: riqualificazione e manutenzione del verde pubblico; sgombero, pulizia e sanificazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica comunale che risultano sfitti; manutenzione degli edifici comunali; riqualificazione dei siti culturali e ambientali; manutenzione dei sentieri naturalistici; mappatura della città per capire le aree più esposte al rischio idraulico e idrogeologico.

Ora l’Aspal avvierà la selezione dei profili professionali necessari per i progetti, che il Comune affiderà a cooperative sociali di tipo B.

“Cerchiamo di utilizzare ogni strumento possibile e ogni risorsa disponibile per far fronte a quella che il territorio percepisce come una delle principali emergenze, ossia la mancanza di lavoro. È chiaro che la disoccupazione la si combatte creando le condizioni strutturali di rilancio dell’economia e di insediamento di nuove attività produttive ma nel frattempo diamo una prima risposta a una situazione di difficoltà diffusa” spiega il sindaco Mascia.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it