La Torres viene beffato dal Rimini al 90’ e butta al vento i tre punti. Finisce 1-1 coi gol di Diakite e di Parigi.

I rossoblù hanno dominato la gara e sono andati in vantaggio al 25’ con Diakite. Hanno fallito diverse occasioni e non sono riusciti a chiudere il risultato.

I padroni di casa hanno pagato lo scotto di una espulsione nella ripresa. E nel finale hanno trovato il pari con un gran tiro di Parigi che ha gelato i sogni sassaresi.

Due punti persi per la Torres nel girone B di Serie C, che rimane seconda ma non riesce l’avvicinamento al primato del Pescara.

