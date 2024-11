A distinguersi in questi 12 mesi, da novembre 2023 a novembre 2024, sono stati in particolare gli account dei presidenti che si sono esposti con maggior insistenza sul tema dell’autonomia differenziata. In particolare troviamo Vincenzo De Luca (Campania) e Luca Zaia (Veneto), ma in loro compagnia ci sono pure Roberto Occhiuto (Calabria) e Renato Schifani (Sicilia).

Accanto a questi, inoltre, si segnalano gli account dei presidenti eletti nel 2024: in questo gruppo si segnalano tra gli altri Alessandra Todde (Sardegna) e Marco Marsilio (Abruzzo).

Per quanto riguarda il solo social Instagram, invece, a

primeggiare nella cattura del coinvolgimento e di crescita dei follower troviamo accanto ad Alessandra Todde, Roberto Occhiuto (Calabria) e Donatella Tesei (Umbria).

Anche sulla rete generale, così come nella raccolta dei nuovi follower, a prendersi le quote maggiori di menzioni e interazioni sono le keyword nominative di Alessandra Todde, che

raggiunge il traguardo di 1 milione di reaction, seguita da Vincenzo De Luca e Luca Zaia.

