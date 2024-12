La sosta fa bene alla Dinamo che al ritorno in campo trova un importante successo ai danni di Trieste per 98-86. Terzo successo in campionato per la squadra di Markovic che si allontana dalla zona retrocessione.

A guidare i biancoblu verso il successo ci ha pensato in gran parte Giovanni Veronesi: miglior realizzatore della gara con 24 punti, di cui 6 triple messe a segno.

La partita

Gara di sorpassi e controsorpassi che si apre con un piccolo scatto in avanti da parte della Dinamo, brava a sfruttare un’ottima partenza di Veronesi. Il parziale di 7-0 dura poco, perché i giuliani cominciano una delle prime rimonte, che si chiude con la tripla di Ross che vale 9-10.

Viene fuori un primo quarto di botta e risposta. Oltre a Veronesi anche Tambone da una parte e Ross dall’altra dimostrano di avere la mano calda dalla distanza. Una situazione che si risolve con un pareggio per 27-27 dopo i primi 10′.

La storia non muta nel secondo quarto, ma qui è Bibbins a prendersi la copertina della frazione di gara. Prima segna la tripla del 30-29, poi si prende canestro e fallo per il 39-36. Nonostante la Dinamo provi a scappare, Trieste non molla e i primi punti di Brooks riescono a ricucire un margine sembra destinato a rimanere aperto.

Sale in cattedra anche Bendzius, ma Brooks e Campogrande riportano a sorpresa avanti i giuliani sul 44-48. Markovic chiama il timeout a 1’53” dalla fine del quarto e gli effetti sono quelli sperati. La Dinamo si scuote e riesce a chiudere avanti alla sirena sul 49-48.

Si torna in campo dopo l’intervallo lungo e l’impressione è che i colpi di scena non siano finiti. Halilovic apre la frazione con una schiacciata, eppure Trieste riesce sempre a rimanere a galla nonostante le prove di fuga da parte della Dinamo.

Così, è ancora Veronesi a cercare di creare un gap consistente con la tripla del 71-64. Renfro mette dentro l’alley-oop, ma Candussi allo scadere accorcia nuovamente le distanze sul 73-70.

Nell’ultimo quarto di gara però viene fuori la solidità della Dinamo al cospetto di una Trieste che paga la stanchezza di una partita costantemente da recuperare. Il mini parziale di 5-0 targato Renfro-Bibbins dà il via alla fuga sassarese che comincia a consolidarsi sull’84-78.

I giuliani ci mettono del loro nel fallire alcune azioni d’attacco e allora i biancoblu ne approfittano per chiudere la pratica con un Veronesi in forma stratosferica. Il 16 mette dentro prima una tripla da sinistra e poi una dall’altra parte dell’arco. Il match si chiude dunque sul risultato di 98-86.

