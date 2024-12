Le Portel trova la miglior prestazione dell’anno di Konate e di Nunge e si regala un importante successo interno. Seconda sconfitta consecutiva in Fiba Europe Cup invece per la Dinamo che si arrende al risultato di 83-76

Una partita che in realtà non è stata teatro di particolari errori grossolani, ma che ha visto una maggiore precisione e attenzione da parte della squadra francese.

Probabilmente la Dinamo ha pagato lo spreco eccessivo dei tiri aperti e una giornata “no” dalla lunga distanza di Bendzius.

La partita

Sembra cominciare in salita la partita per la Dinamo che fin dai primi istanti dimostra di patire i tagli dei giocatori di Le Portel. Infatti i primi 4 punti della gara sono dei francesi. Il Banco però dal canto suo ha le mani calde di Fobbs e Veronesi che alle prime occasioni realizzano subito da tre punti riuscendo a tenere in pari una gara destinata a vivere un continuo testa a testa.

Nel primo quarto non sembra emergere una squadra che possa chiaramente prendere le redini dell’incontro, almeno fino agli ultimi minuti. Il parziale di 6-0 dei sassaresi infatti gli consente di chiudere avanti alla prima breve pausa con un 16-14.

La seconda frazione inizia sulla falsa riga della prima: Le Portel prova a farsi valere, ma la squadra di Markovic resta sempre in scia, ancora una volta grazie alle triple come quella di Tambone che vale il temporaneo 21-19 per i sardi.

E’ tutta una questione di sorpassi e controsorpassi che in questo caso si chiude con il vantaggio francese. Giunti sul 37-37, Konate piazza due triple consecutive che consentono a Le Portel di creare una distanza di sicurezza, ridotta parzialmente solo da un’altra tripla firmata nuovamente da Tambone. Si arriva all’intervallo lungo con la Dinamo in svantaggio 43-40.

La trama non sembra mutare nemmeno all’inizio del terzo quarto con la squadra francese che prova sempre ad alimentare le distanze e la Dinamo che prova invece a mettere una pezza. Per ritrovare il vantaggio i Giganti devono attendere fino a 4’54” dalla fine della frazione con l’ennesima realizzazione da tre, questa volta per mano di Cappelletti, seguita da quella di Bibbins (53-49).

Chi pensa che possa essere il momento dello scatto decisivo, si sbaglia di grosso perché Le Portel non vuole saperne di far scappare via gli avversari. Diawara schiaccia il nuovo vantaggio francese (54-53), ma Cappelletti e Halilovic ricostruiscono la riscossa della Dinamo. Dopo la tripla di Bendzius però il Banco viene meno negli istanti finali e si lascia sorpassare dalla bomba di Nunge che fa restare avanti i francesi sul 61-60.

La quarta frazione non può che essere quella della verità e ancora una volta si replica la situazione vista nelle precedenti. La squadra francese alza ancora il ritmo e riparte con un parziale di 6-0 che trova poi la risposta del duo Tambone-Fobbs (67-64).

Il sintomo che la Dinamo stia lentamente cedendo pare arrivare con il layup di Diawara che porta per la prima volta in questa gara la doppia cifra di vantaggio per Le Portel (74-64), Invece Veronesi e Renfro riescono in qualche modo a tenere nuovamente in gioco i sassaresi.

Purtroppo la fretta dettata dalla necessità di dover recuperare porta i biancoblu a forzare e sbagliare le conclusioni. Nell’ultimo minuto Cappelletti prova a ridare vita alla squadra, ma alla fine la tripla sbagliata da Bibbins condanna Sassari alla seconda sconfitta consecutiva in Fiba Europe Cup per 83-76.

