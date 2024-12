La Protezione Civile Regionale ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse per la giornata di domani, giovedì 12 dicembre 2024, con previsioni di piogge e temporali sulla Sardegna meridionale e orientale.

Dalle ore 6 alle 18 è allerta con codice arancione (moderata criticità) per rischio idrogeologico. Dalle ore 18 alle 24 si scende a codice giallo (ordinaria criticità) sempre per rischio idrogeologico. Dalle ore 18 alle ore 21, inoltre, allerta codice giallo (moderata criticità) per rischio temporali.

Per quanto riguarda le previsioni, a partire dalle prime ore del mattino e almeno sino alla tarda serata, sulla Sardegna meridionale ed orientale si prevedono, infatti, precipitazioni da sparse a diffuse, con cumulati prevalentemente moderati. Sono tuttavia possibili rovesci o temporali localmente di forte intensità sulle medesime areee, con cumulati sino a molto elevati.

Il Servizio di Protezione civile del Comune di Cagliari, con un avviso dedicato territorio municipale di Pirri, ha inoltre reso noto l’elenco delle vie di seguito riportate dove è opportuno evitare di parcheggiare:Balilla (dalla piazza Italia sino alla via Dandolo) e traverse; Italia; Dolianova; Sinnai; Settimo; Mara; Donori; Santorre Di Santarosa; Confalonieri; Ampere.

Le automobili parcheggiate in queste aree potranno essere trasferite nel parcheggio della piscina di Terramaini di via Pisano, per prevenire danni derivanti da possibili allagamenti.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it