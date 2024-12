Gianluca Lapadula, attaccante del Cagliari, ha parlato a seguito della sconfitta per 4-0 in Coppa Italia maturata all’Allianz Stadium contro la Juventus che ha eliminato i rossoblù dalla competizione. Lapadula tuttavia ha messo subito la testa alla prossima importante sfida di campionato contro il Venezia allo stadio Penzo.

“Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, un peccato non essere riusciti a fare gol subito, è stata sicuramente un’occasione sbagliata la mia dopo pochi secondi e dovevo fare gol, Di Gregorio ha fatto un ottimo intervento ma si doveva fare meglio”, dichiara il centravanti sulla sfida contro i bianconeri.

“L’atteggiamento è quello giusto, bisogna lavorare sereni e consci di quello che stiamo portando avanti e che vogliamo raggiungere. La corsa salvezza? Domenica sarà una gara importantissima, buttiamo giù il boccone amaro e si va in campo per prepararla al meglio, c’è grande bagarre e come sempre ci sarà da lottare sino all’ultimo”.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it