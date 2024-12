Il mercato invernale del Cagliari parte dalla ricerca di un nuovo portiere. La sfida di Coppa Italia contro la Juventus non è servita a Simone Scuffet per recuperare nelle gerarchie, con Alen Sherri ormai titolare in campionato pur senza avere mai convinto davvero.

Ecco quindi che il ds Bonato si guarda intorno e a gennaio proverà a portare un nuovo numero uno alla corte di Nicola. Il profilo più quotato è quello di Pietro Terracciano della Fiorentina, in uscita dal club viola ormai convinto a puntare su De Gea. Il 34enne è una garanzia in Serie A e porterebbe l’esperienza giusta tra i pali.

In seconda battuta c’è Pierluigi Gollini, attualmente in forza al Genoa dove però ha perso il posto in favore di Leali. Il giocatore è di proprietà dell’Atalanta, club con cui i sardi hanno un canale agevolato dopo gli affari della scorsa estate.

