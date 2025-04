Assemini, vandali distruggono area giochi | Puddu: “Atti di inciviltà”

Il Comune di Assemini aveva creato un’area giochi in un piccolo giardinetto situato in via Marconi, ma per la terza volta consecutiva dei vandali hanno distrutto parte delle installazioni.

Per questo motivo il Sindaco Mario Puddu ha denunciato anche sui social l’accaduto, attraverso un post: “Proseguendo nel nostro intento di realizzare in tutti i quartieri della aree dedicate ai più piccoli e allo sport, in un piccolo giardinetto in via Marconi, fronte Bocciodromo, abbiamo installato dei giochi per bimbi”.

“Ma stanotte (venerdì ndr), per la terza notte consecutiva, degli imbecilli hanno rimosso nuovamente i pannelli installati (anti trauma) e vandalizzato ciò che era possibile. Adesso sospenderemo i lavori fino all’installazione delle telecamere”.

“Dispiace – conclude Puddu – che per colpa di pochi idioti debbano pagare tutti. Ad ogni modo continueremo ad impegnarci per isolare questi atti di inciviltà”.

