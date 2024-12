Il Cagliari va in ritiro per preparare al meglio lo scontro salvezza col Venezia. La decisione è stata presa dalla squadra: fondamentale portare via tre punti dal campo del fanalino di coda della classifica.

La proposta è partita dalla squadra, con l’intento di stare insieme con un po’ di anticipo rispetto alla consuetudine del pre-trasferta. La scelta è stata poi accolta dal presidente, Tommaso Giulini, dall’allenatore, Davide Nicola, e dal direttore sportivo, Nereo Bonato.

La formazione sarda si trova al terzultimo posto dopo le ultime sconfitte: una striscia negativa che ha permesso alle concorrenti di avvantaggiarsi di qualche punto. Venezia diventa così un crocevia, soprattutto per cogliere tre punti contro una diretta concorrente.

